Contromano sulla statale, impatto frontale contro un'altra auto: morta una donna (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un violento e tragico incidente si è verificato questa mattina sulla statale 7, all'altezza dello svincolo di Mesagne, in provincia di Brindisi. Una donna di 84 anni, E.N. le sue iniziali, ha ... Leggi su leggo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un violento e tragico incidente si è verificato questa mattina7, all'altezza dello svincolo di Mesagne, in provincia di Brindisi. Unadi 84 anni, E.N. le sue iniziali, ha ...

toscanamedianew : A 83 anni in contromano sulla superstrada - CacciaRaimondo : @PaLibInNa @Penelop02897772 ...ad averla sulla coscienza, se fosse uno dei suoi figli, sarebbe ugualmente contento?… - GazzettadiSiena : Le immagini dell'uomo sulla Siena-Bettolle - alebaiocchi : RT @RadioSienaTV: Anziano in stato confusionale guida in contromano sulla Siena-Bettolle da Rapolano a Siena - - RadioSienaTV : Anziano in stato confusionale guida in contromano sulla Siena-Bettolle da Rapolano a Siena - -

Ultime Notizie dalla rete : Contromano sulla Donna di 84 anni guida contromano sulla Statale: impatto frontale, muore Il Mattino Contromano sulla statale, impatto frontale contro un'altra auto: morta una donna

Un violento e tragico incidente si è verificato questa mattina sulla statale 7, all'altezza dello svincolo di Mesagne, in provincia di Brindisi. Una donna di 84 anni, E.N. le sue ...

Donna di 84 anni guida contromano sulla Statale: impatto frontale, muore

Un violento e tragico incidente si è verificato questa mattina sulla statale 7, all'altezza dello svincolo di Mesagne, in provincia di Brindisi. Una donna di 84 anni, E.N. le sue ...

Un violento e tragico incidente si è verificato questa mattina sulla statale 7, all'altezza dello svincolo di Mesagne, in provincia di Brindisi. Una donna di 84 anni, E.N. le sue ...Un violento e tragico incidente si è verificato questa mattina sulla statale 7, all'altezza dello svincolo di Mesagne, in provincia di Brindisi. Una donna di 84 anni, E.N. le sue ...