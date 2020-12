Conte Out: Inter fuori dalla Champions League, tifosi in rivolta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per il terzo anno consecutivo i nerazzurri non raggiungono gli ottavi di finale della prestigiosa competizione europea: i tifosi invocano l’esonero del tecnico al grido di “Conte Out”. MIGUEL MEDINA/AFP via Getty ImagesConte Out: i tifosi dell’Inter chiedono alla proprietà nerazzurra una netta presa di posizione contro l’allenatore leccese. La richiesta sui social è chiara: esonero o in alternativa dimissioni. Il passaggio del turno sulla carta sembrava essere alla portata, ma il pareggio a reti bianche contro lo Shaktar Donetsk a San Siro ha sancito non solo la terza eliminazione consecutiva dell’Inter ai gironi, ma anche l’ultimo posto in classifica, precludendo così la possibilità di giocare l’Europa League. La furia dei tifosi ... Leggi su ck12 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per il terzo anno consecutivo i nerazzurri non raggiungono gli ottavi di finale della prestigiosa competizione europea: iinvocano l’esonero del tecnico al grido di “Out”. MIGUEL MEDINA/AFP via Getty ImagesOut: idell’chiedono alla proprietà nerazzurra una netta presa di posizione contro l’allenatore leccese. La richiesta sui social è chiara: esonero o in alternativa dimissioni. Il passaggio del turno sulla carta sembrava essere alla portata, ma il pareggio a reti bianche contro lo Shaktar Donetsk a San Siro ha sancito non solo la terza eliminazione consecutiva dell’ai gironi, ma anche l’ultimo posto in classifica, precludendo così la possibilità di giocare l’Europa. La furia dei...

MTibete : @cippiriddu @Antonio89704611 Il fallimento è sacrosanto, non c’è dubbio. Trovo sbagliato essere distruttivi, non pa… - pasqu811 : E un lamento continuo Basta!!!! Conte #Out ...#Amala #MILANOSIAMONOI - Agostin90799694 : @jeschiralli Conte dovrebbe allenare in serie C ..OUT TUTTA la vita ,sto gobbo - NascaMark : @Tommasolabate Voi interisti soffrire troppo. Eriksen deve giocare ma soprattutto conte out - EnricomariaSala : @LapoDeCarlo1 Io sono per conte out. Motivi? 0 risultati. Fuori da tutte le coppe con la squadra voluta da lui. Mai… -