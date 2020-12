Auto contromano | anziana sulla Statale nel senso sbagliato | è tragedia

PugliaStream : Imbocca la statale contromano, impatto frontale contro un'altra auto: muore una donna - Today_it : Contromano sulla superstrada, poi lo schianto frontale contro un’altra auto: morta una donna - Today_it : Contromano sulla superstrada, poi lo schianto frontale contro un’altra auto: morta una donna - AnsaPuglia : Contromano su statale impatta con altra auto, muore 84enne. Nel Brindisino, scontro tra Panda e Passat #ANSA - LaGazzettaWeb : Scontro auto sulla statale, una andava contromano: muore 84enne nel Brindisino -

Nella giornata di giovedì 10 dicembre 2020 un'auto contromano provoca un incidente stradale mortale. Come è avvenuto questo dramma ...Un violento e tragico incidente si è verificato questa mattina sulla statale 7, all'altezza dello svincolo di Mesagne, in provincia di Brindisi. Una donna di 84 anni, E.N. le sue iniziali, di Latiano (Brindisi), era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, ha imboccato la strada contromano. La sua auto si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Passat. Per la vittima non vi è stato purtroppo nulla da fare. Il sinistro si è verificato sulla statale Brindisi-Taranto all'altezza dell'uscita Mesagne Ovest.