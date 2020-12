Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)DEL 9 DICEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA I CANTIERI ATTIVI: IN PROVINCIA DI RIETI E’ STATA RIAPERTA LA PROVINCIALE 34 TURANENSE NEI PRESSI DEL KM 36 NEL COMUNE DI COLLALTO SABINA, CHIUSA IN PRECEDENZA A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI: RESTA CHIUSA INVECE LA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO TRA IL KM 11 ED IL KM 18 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, QUI A SEGUITO DI ABBONDANTI NEVICATE; E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A1 FIRENZEA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 510 CI SONO CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO IN DIREZIONE; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL ...