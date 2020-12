Uomini e Donne spoiler oggi: proposta indecente di Gemma, Valentina a letto con due cavalieri (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo la piccola pausa per il ponte dell’Immacolata, Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 9 dicembre, con una puntata davvero esilarante. In tale occasione, sarà trasmesso un confronto molto acceso tra Valentina e Maurizio, durante il quale spunteranno delle rivelazioni inaspettate sulla dama. Gli spoiler del Vicolo della news svelano che la donna pare abbia avuto dei rapporti intimi con due Uomini del parterre. Inoltre, sembrerebbe anche che sia uscita con Maurizio solo per rimanere il più a lungo possibile seduta al centro dello studio. La proposta indecente di Gemma a Maurizio a Uomini e Donne Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo la piccola pausa per il ponte dell’Immacolata,torna in onda, mercoledì 9 dicembre, con una puntata davvero esilarante. In tale occasione, sarà trasmesso un confronto molto acceso trae Maurizio, durante il quale spunteranno delle rivelazioni inaspettate sulla dama. Glidel Vicolo della news svelano che la donna pare abbia avuto dei rapporti intimi con duedel parterre. Inoltre, sembrerebbe anche che sia uscita con Maurizio solo per rimanere il più a lungo possibile seduta al centro dello studio. Ladia Maurizio aNella puntata didivedremo ...

Pontifex_it : Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vic… - Esercito : A Nonantola in provincia di Modena gli uomini e le donne dell’#EsercitoItaliano stanno contribuendo ad evacuare la… - nzingaretti : #LidiaMenapace ha insegnato a intere generazioni cosa significa lottare per la libertà. Dall’esperienza partigiana,… - sxraleo : peak comedy è la prof di religione che dà da fare un lavoro sulle donne e due uomini che: lo facciamo noi yes king tell me about myself - sofiapisu95 : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #9dicembre 1977 viene approvata la legge #Anselmi: #parità nel lavoro fra uomini e donne. #CondividiLaCu… -