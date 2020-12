Ultime Notizie Roma del 09-12-2020 ore 14:10 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica l’apertura del governo ha bisogno anche della massima attenzione delle forze di maggioranza per continuare a battersi non lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera Italia viva dopo aver ascoltato le parole del Presidente del Consiglio ha firmato la risoluzione di maggioranza sulla riforma Del Mes maltempo allerta Rossa oggi in Alto Adige campanile arancione in Basilicata Calabria Friuli Venezia Giulia Umbria e Veneto Gialla in Abruzzo Emilia Romagna Lazio Molise Sardegna Sicilia e Toscana Venezia sott’acqua dopo che previsioni più favorevoli non hanno ieri fatto scattare il sollevamento del Mosè le paratoie sono state innalzate Questa notte della massima di marea attesa coronavirus parliamo del vaccino posso anticipare che la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica l’apertura del governo ha bisogno anche della massima attenzione delle forze di maggioranza per continuare a battersi non lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera Italia viva dopo aver ascoltato le parole del Presidente del Consiglio ha firmato la risoluzione di maggioranza sulla riforma Del Mes maltempo allerta Rossa oggi in Alto Adige campanile arancione in Basilicata Calabria Friuli Venezia Giulia Umbria e Veneto Gialla in Abruzzo Emiliagna Lazio Molise Sardegna Sicilia e Toscana Venezia sott’acqua dopo che previsioni più favorevoli non hanno ieri fatto scattare il sollevamento del Mosè le paratoie sono state innalzate Questa notte della massima di marea attesa coronavirus parliamo del vaccino posso anticipare che la ...

sole24ore : ? Gb, ministero Salute:?vaccinazioni al via in 70 ospedali ? Federazione internazionale aziende farmaco: «Immunità… - Corriere : Conte negativo al tampone. Il presidente Mattarella si vaccinerà appena possibile - amnestyitalia : ?? Ultime notizie: Iran, l'esecuzione di Ahmadreza Djalali risulta posticipata per i prossimi giorni, ma la situazio… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Sciopero dei lavoratori pubblici. Il presidio alla Prefettura di Messina) è stato pubblicato su… - CorriereCitta : #Maltempo Roma, massima allerta per il fiume #Tevere: rischio #esondazione (FOTO) -