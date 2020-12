Ue: Conte, 'Recovery in tempi rapidi o cittadini non perdoneranno' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "I cittadini dei 27 Stati membri" dell"Ue "non perdonerebbero un segnale che contraddica lo storico accordo raggiunto sull'adozione di strumenti per la ripresa sociale ed economica" dopo la crisi per legata all'emergenza coronavirus. Occorre quindi il "tempestivo avvio di Next generation Eu". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Idei 27 Stati membri" dell"Ue "non perdonerebbero un segnale che contraddica lo storico accordo raggiunto sull'adozione di strumenti per la ripresa sociale ed economica" dopo la crisi per legata all'emergenza coronavirus. Occorre quindi il "tempestivo avvio di Next generation Eu". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo.

Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera sul Consiglio Ue sottolineando la necessita di «superare i veti ungheresi e polacco» sul Recovery plan. «Sosteniamo gli sforzi della ...

