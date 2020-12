Spazio, per Tas e Avio contratto Esa da 167 mln per sviluppo Space Rider (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Nuovo importante contratto con l'Esa per le industrie spaziali italiane. Thales Alenia Space (Thales 67 %, Leonardo 33 %) e Avio, in qualità di co-Prime contractors, hanno infatti siglato con l'Agenzia Spaziale Europea un contratto -del valore totale di 167 milioni di euro-per lo sviluppo del sistema di trasporto automatizzato e riutilizzabile Space Rider, che sarà dispiegato in orbita bassa terrestre dal nuovo lanciatore leggero Vega C. Space Rider è la soluzione europea per il trasporto spaziale integrato a costi contenuti. Completamente automatizzato riutilizzabile, il veicolo spaziale favorirà missioni end-to-end senza equipaggio oltre che un accesso e ritorno di routine dall'orbita terrestre bassa. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Nuovo importantecon l'Esa per le industrie spaziali italiane. Thales Alenia(Thales 67 %, Leonardo 33 %) e, in qualità di co-Prime contractors, hanno infatti siglato con l'Agenzia Spaziale Europea un-del valore totale di 167 milioni di euro-per lodel sistema di trasporto automatizzato e riutilizzabile, che sarà dispiegato in orbita bassa terrestre dal nuovo lanciatore leggero Vega C.è la soluzione europea per il trasporto spaziale integrato a costi contenuti. Completamente automatizzato riutilizzabile, il veicolo spaziale favorirà missioni end-to-end senza equipaggio oltre che un accesso e ritorno di routine dall'orbita terrestre bassa. ...

