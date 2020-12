Smart working alle Hawaii | il volo per andare e tornare è gratis

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Se deve essere smart working, che smart sia. E sono le Hawaii a lanciare un’idea allettante con programma di residenza temporanea ideato da Movers and Shakas: offrono un biglietto gratuito di andata e ritorno per Oahu ai lavoratori in remoto che desiderano vivere e lavorare nell’isola per almeno 30 giorni, contribuendo così all’economia del posto. Un volo gratis in cambio di un aiuto alla comunità locale: è questa l’idea del governo hawaiiano. Chi verrà scelto per fare smartworking alle Hawaii dovrà trascorrere alcune ore ogni settimana presso un’organizzazione no profit. La volontà è quella di portare un po’ di ossigeno all’economia, che vive prevalentemente di turismo e che in un periodo così «immobilizzato» ha subìto un duro colpo.