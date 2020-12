Sciopero degli statali, uno schiaffo a chi combatte per sopravvivere alla crisi – Il commento (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oggi è un brutto giorno per chi ama il sindacato. Lo Sciopero di alcuni settori del pubblico impiego per protestare contro lo stallo sul rinnovo contrattuale è pienamente legittimo, ma in un momento come quello attuale suona come uno schiaffo violento a tutti quei soggetti – lavoratori dipendenti del settore privato, commercianti, autonomi, professionisti – che stanno combattendo per sopravvivere tra chiusure, ristori e false ripartenze. E’ indispensabile affrontare con chiarezza il tema, partendo da un concetto ad alto rischio di impopolarità e ad alto tasso di semplificazione. Un concetto noto a tutti i cittadini e da cui non possono sfuggire tutti quelli che hanno a cuore le sorti del sindacato: c’è un abuso strisciante dell’istituto dello Sciopero. Non c’è un venerdì senza una qualche forma di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oggi è un brutto giorno per chi ama il sindacato. Lodi alcuni settori del pubblico impiego per protestare contro lo stallo sul rinnovo contrattuale è pienamente legittimo, ma in un momento come quello attuale suona come unoviolento a tutti quei soggetti – lavoratori dipendenti del settore privato, commercianti, autonomi, professionisti – che stannondo pertra chiusure, ristori e false ripartenze. E’ indispensabile affrontare con chiarezza il tema, partendo da un concetto ad alto rischio di impopolarità e ad alto tasso di semplificazione. Un concetto noto a tutti i cittadini e da cui non possono sfuggire tutti quelli che hanno a cuore le sorti del sindacato: c’è un abuso strisciante dell’istituto dello. Non c’è un venerdì senza una qualche forma di ...

