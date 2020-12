Recovery: Boldrini, 'no a strutture parallele' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “L'uso delle risorse previste dal Recovery Plan è una sfida epocale: c'è bisogno che siano al servizio del sistema Paese tutte le migliori competenze, esperienze e intelligenze. Si deve però sempre guardare al rispetto dell'assetto costituzionale e al rafforzamento dello Stato". Così Laura Boldrini, deputata del Pd. "La creazione di strutture parallele potrebbe infatti creare un corto circuito, così da indebolire l'efficienza delle istituzioni pubbliche, di cui abbiamo invece più che mai bisogno. Stiamo infatti disegnando il volto che avrà l'Italia per i prossimi decenni: va fatto bene, insieme, con Governo, Parlamento e forze sociali”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “L'uso delle risorse previste dalPlan è una sfida epocale: c'è bisogno che siano al servizio del sistema Paese tutte le migliori competenze, esperienze e intelligenze. Si deve però sempre guardare al rispetto dell'assetto costituzionale e al rafforzamento dello Stato". Così Laura, deputata del Pd. "La creazione dipotrebbe infatti creare un corto circuito, così da indebolire l'efficienza delle istituzioni pubbliche, di cui abbiamo invece più che mai bisogno. Stiamo infatti disegnando il volto che avrà l'Italia per i prossimi decenni: va fatto bene, insieme, con Governo, Parlamento e forze sociali”.

AsiapaolaPaola : RT @adrianobusolin: CIOE ? #Pioggia di #miliardi per la #paritàdigenere. #Rizzo annienta il #governo: ma c'è la #Boldrini? - dellandro58 : @Yoda15271485 Che ne dice di @MarcoRizzoPC anche lui è fuori di testa? Perché nega l'evidenza? A che pro? - abbracadabra6 : Pioggia di miliardi per la parità di genere. Rizzo annienta il governo: ma c'è la Boldrini? - Il Tempo - abbracadabra6 : Pioggia di miliardi per la parità di genere. Rizzo annienta il governo: ma c'è la Boldrini? - Il Tempo - RobertoZucchi11 : Pioggia di miliardi per la parità di genere. Rizzo annienta il governo: ma c'è la Boldrini? - Il Tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Boldrini Recovery: Boldrini, 'no a strutture parallele' Il Tempo Recovery: Boldrini, 'no a strutture parallele'

(Adnkronos) - “L'uso delle risorse previste dal Recovery Plan è una sfida epocale ... dell'assetto costituzionale e al rafforzamento dello Stato". Così Laura Boldrini, deputata del Pd. "La creazione ...

Pioggia di miliardi per la parità di genere. Rizzo annienta il governo: ma c'è la Boldrini?

La bozza del Recovery plan fa discutere con le sue 125 pagine di slogan e una ripartizione delle risorse (potenziali) per capitoli quanto ...

(Adnkronos) - “L'uso delle risorse previste dal Recovery Plan è una sfida epocale ... dell'assetto costituzionale e al rafforzamento dello Stato". Così Laura Boldrini, deputata del Pd. "La creazione ...La bozza del Recovery plan fa discutere con le sue 125 pagine di slogan e una ripartizione delle risorse (potenziali) per capitoli quanto ...