Meteo Cagliari molto variabile (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Meteo su Cagliari sarà piuttosto instabile per il transito di ulteriori perturbazioni, che andranno a generare condizioni favorevoli a ulteriori rovesci di pioggia. Il vento soffierà piuttosto sostenuto, generalmente da Nord-Ovest. La temperatura si manterrà pressoché stazionaria, tutto sommato neppure rigida. Giovedì 10: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 4 mm. Temperatura da 9°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 13 Km/h, raffiche massime 42 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Venerdì 11: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1004 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 10 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Sabato 12: nubi sparse, molto ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Cagliari Meteo CAGLIARI: oggi pioggia, Martedì 8 temporali, Mercoledì 9 nubi sparse iL Meteo Meteo Cagliari molto variabile

Incentivi eco bonus, uno sportello informativo aperto a Cagliari

Con il Protocollo d’intesa siglato oggi, il Comune di Cagliari, la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano e l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari (in rappresentanza delli ...

