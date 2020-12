Mes, la Camera approva la riforma ma sei deputati M5S votano contro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mes, il premier Giuseppe Conte stamani in diretta alla Camera dei deputati ha presentato la linea del governo in vista del prossimo Consiglio europeo. «Com'è noto la... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mes, il premier Giuseppe Conte stamani in diretta alladeiha presentato la linea del governo in vista del prossimo Consiglio europeo. «Com'è noto la...

matteosalvinimi : La replica a Conte di Claudio Borghi stamane alla Camera: NO alla cosiddetta “riforma del MES”, che mette a rischio… - Mov5Stelle : ?? L’intervento in dichiarazione di voto del capogruppo alla Camera @crippa5stelle dopo le comunicazioni del Preside… - you_trend : ?? #BREAKING #MES: via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza con 314 voti favorevoli e 239 contrari - Vyoladelpensier : RT @Lidia_Undiemi: La camera approva la riforma del mes, più tardi vi spiego perché siamo già stati di fatto commissariati. - SmorfiaDigitale : La Camera approva la riforma del Mes, sei grillini votano contro. Polveriera 5st... -