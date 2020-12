Mbappé da record: è il più giovane a raggiungere i 20 gol in Champions League (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Kylian Mbappé ha battuto un altro record. Con il gol segnato al Basaksehir, su calcio di rigore che Neymar gli ha lasciato battere, l’attaccante del Paris Saint Germain ha segnato il suo ventesimo gol in Champions League e lo ha fatto all’età di 21 anni e 11 mesi. Superato così, in questa speciale graduatoria, Lionel Messi, che era riuscito in tale impresa a 22 anni e 8 mesi. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Kylianha battuto un altro. Con il gol segnato al Basaksehir, su calcio di rigore che Neymar gli ha lasciato battere, l’attaccante del Paris Saint Germain ha segnato il suo ventesimo gol ine lo ha fatto all’età di 21 anni e 11 mesi. Superato così, in questa speciale graduatoria, Lionel Messi, che era riuscito in tale impresa a 22 anni e 8 mesi. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

