Luigi muore di Covid a 43 anni, lascia un figlio piccolo

Qualiano (Na) – Qualiano, cittadina dell'hinterland a Nord di Napoli, piange un'altra vittima del Covid. Non ce l'ha fatta il 43enne Luigi Nocera, purtroppo è deceduto nella notte all'ospedale Cotugno dove era ricoverato da circa 3 settimane a causa del virus. Il giovane soffriva di obesità ma non aveva altre patologie pregresse. Luigi lascia la compagna ed un figlio di 9 mesi. E' stato lo stesso primo cittadino, Raffaele de Leonardis a comunicare il decesso del giovane. "Un giovane della nostra terra a soli 43 anni è stato sconfitto da questo maledetto virus. Nessuna parola può essere di consolazione per la famiglia – ha scritto il sindaco sui social – e per tutti coloro che hanno conosciuto ed apprezzato Luigi. Giungano a loro, in ..."

