L’Uefa cambia l’arbitro e manda uno dei migliori per Psg-Basaksehir (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il caos scoppiato ieri, durante Psg–Basaksehir (che verrà recuperata oggi alle 18:55), ha convinto L’Uefa a modificare l’originaria squadra arbitrale. Hategan e gli altri ufficiali rumeni saranno sostituiti dall’olandese Makkelie, uno dei migliori élite oltre che arbitro della scorsa finale di Europa League. Con lui, ci saranno un paio di componenti di polacchi (un assistente e il quarto uomo) che ieri erano a Rennes per la partita col Siviglia. Invariati i VAR, che restano gli italiani Di Bello e Mariani. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il caos scoppiato ieri, durante Psg–(che verrà recuperata oggi alle 18:55), ha convintoa modificare l’originaria squadra arbitrale. Hategan e gli altri ufficiali rumeni saranno sostituiti dall’olandese Makkelie, uno deiélite oltre che arbitro della scorsa finale di Europa League. Con lui, ci saranno un paio di componenti di polacchi (un assistente e il quarto uomo) che ieri erano a Rennes per la partita col Siviglia. Invariati i VAR, che restano gli italiani Di Bello e Mariani. L'articolo ilNapolista.

DiMarzio : #PsgBasaksehir | L'UEFA cambia gli arbitri: la nuova designazione - DilectisG : RT @napolista: L’Uefa cambia l’arbitro e manda uno dei migliori per Psg-Basaksehir Non solo il quarto uomo, ma tutta la quartina di campo v… - napolista : L’Uefa cambia l’arbitro e manda uno dei migliori per Psg-Basaksehir Non solo il quarto uomo, ma tutta la quartina d… - SardegnaBN : RT @DiMarzio: #PsgBasaksehir | L'UEFA cambia gli arbitri: la nuova designazione - Didaxxxx : RT @DiMarzio: #PsgBasaksehir | L'UEFA cambia gli arbitri: la nuova designazione -

Ultime Notizie dalla rete : L’Uefa cambia Uefa Nations League : Italia avanti con la Polonia per bookies e tifosi Fortune Italia