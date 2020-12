LIVE Real Madrid-Borussia Moenchengladbach in DIRETTA: si parte a Valdebebas (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Il Real Madrid manovra, il Borussia pressa alto in maniera asfissiante. Questo potrebbe essere il canovaccio della partita. SI parte A Valdebebas! 20.59 Risuona l’inno della Champions a Madrid. 20.58 Stanno entrando in campo le due squadre per questa sfida decisiva per le sorti del girone. 20.54 Intanto l’Atalanta ha vinto 1-0 ad Amsterdam sul campo dell’Ajax portando a tre le squadre italiane agli ottavi di finale della competizione. Si giocherà le sue chance fra pochi minuti anche l’Inter, la quale deve sperare in notizie positive proprio da questa partita. 20.50 Gladbach che proviene da una sconfitta in Champions contro l’Inter (2-3) e da un pari in campionato (2-2) sul campo del Friburgo. La squadra di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Ilmanovra, ilpressa alto in maniera asfissiante. Questo potrebbe essere il canovaccio della partita. SI! 20.59 Risuona l’inno della Champions a. 20.58 Stanno entrando in campo le due squadre per questa sfida decisiva per le sorti del girone. 20.54 Intanto l’Atalanta ha vinto 1-0 ad Amsterdam sul campo dell’Ajax portando a tre le squadre italiane agli ottavi di finale della competizione. Si giocherà le sue chance fra pochi minuti anche l’Inter, la quale deve sperare in notizie positive proprio da questa partita. 20.50 Gladbach che proviene da una sconfitta in Champions contro l’Inter (2-3) e da un pari in campionato (2-2) sul campo del Friburgo. La squadra di ...

