Live Ajax-Atalanta 0-0: Gasp con Gomez-Zapata, fuori Ilicic (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ad Amsterdam, alla Cruyff Arena, arriva un'Atalanta inquieta con voci di liti all'interno dello spogliatoio e un Gasperini sull'orlo delle dimissioni. Ma la Dea oggi può aggiungere... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ad Amsterdam, alla Cruyff Arena, arriva un'inquieta con voci di liti all'interno dello spogliatoio e un Gasperini sull'orlo delle dimissioni. Ma la Dea oggi può aggiungere...

Fantacalcio : UCL LIVE, Ajax-Atalanta: gol e azioni salienti - SkySport : Inizia Ajax-Atalanta: segui il LIVE ? #AjaxAtalanta Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #SkySport #UCL - FlashScoreIT : #UCL #Ajax ?? #Atalanta Partiti! Seguite la diretta con la nostra TELECRONACA LIVE anche sulla app ??… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Ajax-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #AjaxAtalanta Alle 18:55 Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #… - sportli26181512 : Champions League, i risultati in diretta LIVE della sesta e ultima giornata: Atalanta in campo con l'Ajax per la qu… -