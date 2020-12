Linea dura del governo: no a spostamenti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A Natale, Santo Stefano e Capodanno, restano i divieti a non uscire dal proprio Comune. 'La situazione è ancora seria, non possiamo correre rischi', spiega il ministro Speranza Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A Natale, Santo Stefano e Capodanno, restano i divieti a non uscire dal proprio Comune. 'La situazione è ancora seria, non possiamo correre rischi', spiega il ministro Speranza

Ultime Notizie dalla rete : Linea dura Abruzzo arancione, linea dura del governo, Boccia: «Oggi impugniamo l'ordinanza di Marsilio» Il Messaggero Angela Merkel sul Natale: «Se il prezzo che dobbiamo pagare sono 590 morti in un giorno per me è inaccettabile»

Angela Merkel ha chiesto ai responsabili della Sanità un lockdown più severo di quello attualmente in vigore in Germania in un discorso che viene già definito il «più emozionale della sua carriera» ...

Serve il lockdown, Merkel implora i tedeschi: "Troppi morti, prezzo inaccettabile"

La cancelliera fatica a farsi ascoltare dai Laender, si commuove al Bundestag: "Limitare i contatti o sarà ultimo Natale con i nonni" ...

