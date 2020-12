Inter, la scelta di Conte: meglio Barella a pezzi che Eriksen (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Diramata la formazione ufficiale dell’Inter che stasera scenderà in campo contro lo Shakhtar, ennesima panchina per Eriksen. Antonio Conte è uno che ama le sfide, lo ha dimostrato per tutta la sua carriera. E cosi ha deciso di intraprenderne un’altra, quella contro i tifosi dell’Inter. La squadra nerazzurra si prepara alla sfida di Champions League Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Diramata la formazione ufficiale dell’che stasera scenderà in campo contro lo Shakhtar, ennesima panchina per. Antonioè uno che ama le sfide, lo ha dimostrato per tutta la sua carriera. E cosi ha deciso di intraprenderne un’altra, quella contro i tifosi dell’. La squadra nerazzurra si prepara alla sfida di Champions League Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

