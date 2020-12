Immortals Fenyx Rising – Recensione PS4

Leggi su hynerd

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft rende il suo 2020 ancora più corposo con un videogioco tutto nuovo:. Il nuovo gioco dell’azienda francese deve molto a Nintendo e al suo The Legend of Zelda: Breath of the Wild , soprattutto fra meccaniche ed atmosfere simili ma con le dovute differenze. Ecco la nostradi. Il principio di tutto era il Caos Una volta creato il nostro avatar grazie ad un semplice editor, l’avventura comincia : by Hynerd.it