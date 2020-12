Il delirio dei no-vax contro Mattarella: “Si farà un’iniezione di acqua e zucchero” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mattarella si sottoporrà al vaccino anti-Covid, come da lui stesso annunciato ieri. La reazione dei no-vax: “Non ci credo nemmeno se lo vedo”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella giornata di ieri ha annunciato che, non appena disponibile, si sottoporrà al trattamento per il vaccino anti-Covid. Lo farà senza scavalcare l’ordine delle precedenza delle L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020)si sottoporrà al vaccino anti-Covid, come da lui stesso annunciato ieri. La reazione dei no-vax: “Non ci credo nemmeno se lo vedo”. Il Presidente della Repubblica, Sergio, nella giornata di ieri ha annunciato che, non appena disponibile, si sottoporrà al trattamento per il vaccino anti-Covid. Losenza scavalcare l’ordine delle precedenza delle L'articolo NewNotizie.it.

guidomarchello : Trovo che i tweet di scazzo fra utenti siano molto spesso divertenti. Diventano tristi quando ci si rinfaccia il nu… - infoitinterno : Il delirio dei complottisti sul vaccino anti-Covid di Mattarella con “acqua e zucchero” - GeomLomasto : Per chi ha voglia di ridere, divertirsi un po, alla #Camera si sta esibendo #DELiRIO .. Uno dei #clown targati #PD… - dontpanicyet_ : Io ancora penso al delirio di ieri sera per quel tweet dei my chem sto male ci ho messo cent'anni per calmarmi anch… - louisfornellist : Il delirio dei #complottisti sul vaccino anti-Covid di #Mattarella con “acqua e zucchero” -

Ultime Notizie dalla rete : delirio dei Coronavirus Bari, Immacolata di delirio in centro: 21 multe per la mascherina. Palumbo: "Gestione problematica" Il Quotidiano Italiano - Bari I complottisti dei vaccini: i cinesi immuni di Napoli e l’acqua e zucchero di Mattarella

Tra i vaccini dei cinesi a Napoli e il vaccino “acqua e zucchero” del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, continuano a scatenarsi i complottisti. Ovvero quelli che al Covid e al vaccino pro ...

Gf Vip: la reazione dei fan dopo gli insulti in studio della contessa alla Orlando

Sconvolti dagli insulti in studio di Patrizia De Blanck all'indirizzo di Stefania Orlando, i fan chiedono a gran voce dei provvedimenti ...

Tra i vaccini dei cinesi a Napoli e il vaccino “acqua e zucchero” del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, continuano a scatenarsi i complottisti. Ovvero quelli che al Covid e al vaccino pro ...Sconvolti dagli insulti in studio di Patrizia De Blanck all'indirizzo di Stefania Orlando, i fan chiedono a gran voce dei provvedimenti ...