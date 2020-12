Guida autonoma - Uber vende la divisione Atg ad Aurora

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 9 dicembre 2020), la società di ride-hailing statunitense, ha siglato un accordo per cedere le proprie attività nel campo dellaalla startup. L'operazione riguarda, in particolare, laAdvanced Technologies Group (Atg) e include l'ingresso dell'aziendata da Dara Khosrowshahi nella compagine azionaria dell'azienda di Palo Alto. I dettagli.investirà, infatti, 400 milioni di dollari in, sulla base di una valutazione complessiva di 10 miliardi di dollari. In questo modo, otterrà circa il 26% della startup californiana, già partner di diverse Case automobilistiche nello sviluppo di tecnologie per i veicoli senza conducente, come il gruppo FCA e i brand Hyundai e Kia, nonché partecipata dal colosso ...