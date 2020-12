Federica Sciarelli | sapete cosa faceva prima di condurre Chi l’ha visto?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)è la famosa conduttrice di ‘Chi?‘, madi entrare a far parte del mondo dello spettacolo?, Fonte foto: Instagram (@ welove)Amatissima dal pubblico e molto seguita in televisione grazie al suo programma ‘Chi?‘,è una donna molto riservata a cui proprio non piace mettere in pubblica piazza la sua vita privata, madi diventare famosa? Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la nota ...