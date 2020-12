Duplice omicidio in Calabria, uccisi marito e moglie a fucilate (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Due persone, Giuseppe Controneo, di 58 anni, e Francesca Musolino, di 51, marito e moglie, sono state uccise con alcuni colpi di fucile mentre raccoglievano le olive a Calanna, nel Reggino LEGGI ANCHE: Alberto Genovese: nella vicenda indagata anche l’ex fidanzata «Era presente durante gli abusi» Un Natale pieno d’amore: l’audio porno al posto di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Due persone, Giuseppe Controneo, di 58 anni, e Francesca Musolino, di 51,, sono state uccise con alcuni colpi di fucile mentre raccoglievano le olive a Calanna, nel Reggino LEGGI ANCHE: Alberto Genovese: nella vicenda indagata anche l’ex fidanzata «Era presente durante gli abusi» Un Natale pieno d’amore: l’audio porno al posto di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

messveneto : Duplice omicidio in Calabria, uccisi marito e moglie a colpi di fucile: Le vittime sono Giuseppe Controneo, di 58 a… - NicaeaRe : RT @Agenzia_Ansa: Duplice omicidio in #Calabria uccisi moglie e marito mentre raccoglievano le olive #ANSA - francang1950 : RT @Agenzia_Ansa: Duplice omicidio in #Calabria uccisi moglie e marito mentre raccoglievano le olive #ANSA - fisco24_info : Duplice omicidio in Calabria, uccisi marito e moglie: Assassinati a colpi di fucile mentre raccoglievano le olive - Agenzia_Ansa : Duplice omicidio in #Calabria uccisi moglie e marito mentre raccoglievano le olive #ANSA -