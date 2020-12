Digitale: da Almaviva sistema mobilità smart per Cortina 2021 (2) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - Almaviva e Fondazione Cortina 2021 sottolineano inoltre che l'esperienza, dopo i Mondiali, potrà essere una base di sviluppo per ulteriori forme di trasporto intelligente e di servizi integrati per la mobilità sostenibile, a beneficio di residenti e turisti, in piena sintonia con la mission di Cortina 2021 di realizzare una legacy duratura per la comunità e per il territorio. "Quella che presentiamo oggi - afferma Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021-è una piccola, grande rivoluzione per l'experience del turismo in montagna che permetterà di ripensare, pianificare e organizzare la mobilità a livello locale, riducendo al minimo il traffico su strada e agevolando gli spostamenti tra zone ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) -e Fondazionesottolineano inoltre che l'esperienza, dopo i Mondiali, potrà essere una base di sviluppo per ulteriori forme di trasporto intelligente e di servizi integrati per lasostenibile, a beneficio di residenti e turisti, in piena sintonia con la mission didi realizzare una legacy duratura per la comunità e per il territorio. "Quella che presentiamo oggi - afferma Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione-è una piccola, grande rivoluzione per l'experience del turismo in montagna che permetterà di ripensare, pianificare e organizzare laa livello locale, riducendo al minimo il traffico su strada e agevolando gli spostamenti tra zone ...

