Conftrasporto | ' È in arrivo una vagonata di soldi | ma se non si muove in tempo l' Italia non potrà spenderli'

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) 'Probabilmente non capiterà mai più al nostro Paese di poter disporre di una così ingente dotazione economica ma c'è il rischio che, ancora una volta, il nostro Paese non si metta nella condizione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Conftrasporto arrivo

Zazoom Blog

Imposizione fiscale per le Autorità di Sistema Portuale italiane, che dovranno pagare tutte le tasse esattamente come un normale soggetto privato. Il diktat sarebbe arrivato in queste ore dalla Commis ...Da Federagenti, Federlogistica Conftrasporto e Assarmatori Conftrasporto un fermo no alle tasse imposte dalla Ue sui porti italiani Imposizione fiscale ...