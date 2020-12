Clive Owen sarà Sam Spade in una serie firmata dal creatore de La regina degli scacchi

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il celebre detective interpretato da humphrey Bogart torna inatv dove avrà il volto di, a firmare lo show l'autore de LaScott Frank.si prepara a calarsi nei panni del detective fictional Samin unatvdal co-dell'hit Netflix La, Scott Frank. Frank ha parlato del nuovo progetto in un episodio del podcast The Watch anticipando: "Ho ottenuto i diritti del personaggio di Samgrazie a un paio di meravigliosi produttori. Mi hanno chiamato e mi hanno detto 'Vorresti fare qualcosa con questo?' e io 'No, non saprei cosa ...