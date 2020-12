Cinquestelle | i ribelli del Mes all’assalto di Crimi | «Ha tradito il programma | deve dimettersi»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) È il giorno dello psicodramma a. In un Palazzo Montecitorio ormai irriconoscibile per le misure anti-contagio va in scena l’auto-vaffa-day. Grillini contro grillini in un crescendo di reciproche accuse rivelatrici del travaglio causato negli ultimi giorni dal voto sul Mes. Poco è mancato che due deputate, Mara Lapia e Gilda Sportiello, arrivassero alle mani quando la prima ha definito «tradimento» il “sì” alla riforma del salva-Stati. C’è voluto l’intervento del ministro D’Incà per riportare la calma tra le duellanti. Certo, il numero deiè calato di molto rispetto a quello dei firmatari dell’appello volto a differire il voto. Ma la crisi deinon è di ordine quantitativo. E i toni concitati di queste ore lo dimostrano plasticamente. Iin coma irreversibile Alla fine, il ...