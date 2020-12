Carburanti | prevale calma sulla rete | solo lievi aggiustamenti prezzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) -sempre laitaliana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che ieri hanno chiuso stabili, oggi (così come martedì) le compagnie non sono intervenute suiraccomandati e, quindi, le medie deipraticati sul territorio mostranoleggeri. In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservadel Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, è 1,415 euro al litro (1,416 il livello rilevato lunedì) con i diversi marchi compresi tra 1,413 e 1,432 euro/litro (no logo 1,395). ...