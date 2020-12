Capua: "La strada per liberare gli ospedali è ancora in salita" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La virologa Ilaria Capua ritiene che sarà naturale l'arrivo di una terza ondata e prevede mesi difficili dopo le vacanze natalizie. Capua: “Terza ondata naturale, gennaio e febbraio mesi terribili” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La virologa Ilariaritiene che sarà naturale l'arrivo di una terza ondata e prevede mesi difficili dopo le vacanze natalizie.: “Terza ondata naturale, gennaio e febbraio mesi terribili” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Capua strada Ilaria Capua: “È naturale che ci sarà la terza ondata, gennaio e febbraio saranno mesi terribili” Fanpage.it Il vaccino anti Covid per medici e anziani in 25 ospedali campani

Si stanno approntando le strutture per stoccare 150 mila vaccini. A trasferire i flaconcini della Pfizer saranno i militari dell’Esercito ...

C. VOLTURNO ARRESTI PER SPACCIO A PALAZZO GRIMALDI

C. VOLTURNO – Retata ed arresti nel casertano ossia C. Volturno, questo in breve quello che è successo un breve riassunto: effettuata una vasta operazione dei carabinieri in una delle basi di spaccio ...

