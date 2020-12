Basket femminile, Serie A1: va a Ragusa il recupero contro Vigarano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Soffre poco meno di un quarto di partita il Passalacqua Ragusa per avere la meglio di un Vigarano arrivato in Sicilia con gli sfavori dei pronostici, ma che almeno nei primi minuti prova a sorprendere la formazione di casa. Primo quarto, come detto, che vede Vigarano partire meglio, complice anche le grosse difficoltà di Ragusa a trovare la via del canestro, con la prima marcatura delle padrone di casa che arriva dopo quasi quattro minuti di gioco, mentre le ospiti avevano messo a referto due liberi e la tripla di Rosset. La prima metà del quarto, dunque, è di marca emiliana, che si portano fino al 9-4 prima di subire la rabbiosa rimonta di Ragusa. Un parziale di 11-0 rilancia le padrone di casa che vanno al primo break avanti 17-11. Prova una timida reazione Vigarano a inizio secondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Soffre poco meno di un quarto di partita il Passalacquaper avere la meglio di unarrivato in Sicilia con gli sfavori dei pronostici, ma che almeno nei primi minuti prova a sorprendere la formazione di casa. Primo quarto, come detto, che vedepartire meglio, complice anche le grosse difficoltà dia trovare la via del canestro, con la prima marcatura delle padrone di casa che arriva dopo quasi quattro minuti di gioco, mentre le ospiti avevano messo a referto due liberi e la tripla di Rosset. La prima metà del quarto, dunque, è di marca emiliana, che si portano fino al 9-4 prima di subire la rabbiosa rimonta di. Un parziale di 11-0 rilancia le padrone di casa che vanno al primo break avanti 17-11. Prova una timida reazionea inizio secondo ...

sportvicentino : BASKET A2 FEMMINILE- AS Vicenza soccombe con onore in casa di Moncalieri, grande favorita del campionato - andrea_snaddy : Il basket femminile non lo seguo per mancanza di tempo, ma quando posso butto un orecchio a @pinkandrollpod del nos… - TheShotIT : Matilde Villa ha compiuto oggi 16 anni ed è l'astro nascente del basket femminile italiano; la sua prestazione da 3… - rprat75 : Dal menu di giornata di The Shot -abbiamo 'in lavagnetta' anche le preview di Philadelphia e Cleveland e il pezzo d… - OA_Sport : Basket femminile: ranking mondiale FIBA, variazioni di rilievo quasi nulle. Italia sedicesima, guidano gli Stati Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile Basket femminile: ranking mondiale FIBA, variazioni di rilievo quasi nulle. Italia sedicesima, guidano gli Stati Uniti OA Sport Cus Ancona basket femminile, spiragli per il campionato

1' di lettura Ancona 09/12/2020 - Dopo settimane di attesa qualcosa si muove anche per quello che riguarda i comitati regionali. Lo spunto arriva proprio dal Presidente Della Fip Giovanni Petrucci che ...

Basket femminile, Serie A1 2020-2021: va a Ragusa il recupero contro Vigarano

Primo quarto, come detto, che vede Vigarano partire meglio, complice anche le grosse difficoltà di Ragusa a trovare la via del canestro, con la prima marcatura delle padrone di c ...

1' di lettura Ancona 09/12/2020 - Dopo settimane di attesa qualcosa si muove anche per quello che riguarda i comitati regionali. Lo spunto arriva proprio dal Presidente Della Fip Giovanni Petrucci che ...Primo quarto, come detto, che vede Vigarano partire meglio, complice anche le grosse difficoltà di Ragusa a trovare la via del canestro, con la prima marcatura delle padrone di c ...