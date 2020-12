Allentamento Misure a Natale | il no di Speranza | non Cambierà Nulla | Siamo in Piena Pandemia

Leggi su youreduaction

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Ministro della Salute Robertonon torna sui suoi passi e conferma che leannunciante dal nuovo Dpcm per evitare assembramenti durante il periodo natalizio non verranno cambiate. “in” spiega durante la trasmissione “Di Martedì”, su La7. “Lesono queste e le confermiamo, non cambieranno per il momento né in