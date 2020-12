Zona arancione e gialla, Regioni in pressing: 'Via i blocchi per le Feste'. Altolà del Governo (Di martedì 8 dicembre 2020) ... come spiegano fonti di Palazzo Chigi, andare in Gazzetta Ufficiale entro il 24 dicembre. L'ipotetica corsa contro il tempo però non scoraggia il fronte dei favorevoli alla revisione del dl. I primi ... Leggi su ilmattino (Di martedì 8 dicembre 2020) ... come spiegano fonti di Palazzo Chigi, andare in Gazzetta Ufficiale entro il 24 dicembre. L'ipotetica corsa contro il tempo però non scoraggia il fronte dei favorevoli alla revisione del dl. I primi ...

ilpost : Giulio Gallera ha violato le regole della zona arancione: lo dice il suo profilo Instagram - carlaruocco1 : La #Lombardia ha il triste primato dei 23.000 morti di #COVID19 e mancano vaccini antinfluenzali, ma l'assessore al… - SkyTG24 : Milano, Gallera viola la zona arancione facendo jogging: “Ero sovrappensiero” - federillla : io oggi per festeggiare la notizia veneto in zona arancione - thelondonboys47 : RT @gladiatoremassi: Questo è #gallera. Sarebbe l'assessore #Lombardiasanità..!! Va in giro a fare jogging senza mascherina, infrange la zo… -