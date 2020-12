Stefania Orlando e la presunta offesa di Patrizia De Blanck passata inosservata in puntata

Leggi su biccy

(Di martedì 8 dicembre 2020) ADenon è proprio andata giù la nomination diche ha portato alla sua eliminazione e durante l’ultimadel Grande Fratello Vip ne ha approfittato per dirgliene quattro. “La mia opinione su? Che è una grossa falsona. Si è fatta promettere di non essere votata e poi mi nomina”. Poi, rivolgendosi direttamente alla gieffina, la Deha aggiunto: “Sei bugiarda e falsa,stai zitta! Sei pure bugiarda, non sei solo falsa: sei falsa e bugiarda. Aggiungo al falso, pure il bugiardo. E mi mandi pure il marito a farmi dire ‘poverina non farla piangere’, ma stai zitta, bugiarda!”. Una tarantella di offese culminata con una frase che in queste ore è finita nel mirino di Twitter. Secondo alcuni tweet, ...