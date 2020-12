Skriniar | “Sogno di vincere qualcosa con l’Inter”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 8 dicembre 2020) Milan, difensore dell'Inter, ha parlato in vista della gara con lo Shakhtar. Queste le sue parole: "L'emozione più grande è stata l'esordio con questa maglia, soprattutto quello in Champions League. E poi indossare la fascia da capitano a Udine la scorsa stagione, un grande orgoglio. Il sogno?con questi colori e far felici i tanti tifosi che ogni giorno ci supportano. Dopo una partita è difficile prendere sonno, l'adrenalina è tanta. Adesso però se non riesco a dormire mi godo la mia piccola, anche di notte. Il mio idolo da bambino? Senza dubbio Ronaldo, il Fenomeno. Mai visto un giocatore così forte!".