Roma, Smalling pronto per il Bologna dopo un mese di stop (Di martedì 8 dicembre 2020) Centottanta minuti. Tanto (anzi poco) è durato il 2° rapporto tra la Roma e Smalling in campionato. Il gigante inglese, però, è ora pronto a rialzare il muro in una difesa che ha ballato spesso. Ieri ... Leggi su leggo (Di martedì 8 dicembre 2020) Centottanta minuti. Tanto (anzi poco) è durato il 2° rapporto tra lain campionato. Il gigante inglese, però, è oraa rialzare il muro in una difesa che ha ballato spesso. Ieri ...

