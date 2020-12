Raiola | “Accordo verbale con l’Inter per il rinnovo di De Vrij”

Leggi su intermagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) Parla Mino, agente tra gli altri di Stefan De Vrij Uno dei più importanti agente di giocatori, Mino, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, dove ha fatto il punto sui suoi tanti assistiti. Tra questi c’è anche Stefan De Vrij con cuisembrerebbe aver trovato già un accordoper il. Ecco le sue parole in merito. “Abbiamo un accordo, su tutto. Adesso lo stanno scrivendo.è forte e ha un grande allenatore. Forse manca una punta top. Io apprezzo molto il leccese come tecnico. È sicuramente uno dei migliori in circolazione e non solo per lo stipendio che percepisce. Un mister particolare, uno che trasmette tanta energia positiva alla squadra. Alla Mourinho”. L'articolo proviene da ...