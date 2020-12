Paolucci | “Giù le mani da viale Atlantici”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Non accenna a placarsi la querelle sulAtlantici. Stavolta ad intervenire sulla questione è Federico. Di seguito la nota diche pubblichiamo integralmente: “Rilevo che nessuno, nonostante l’espresso invito, ha replicato alla lunga nota del comitato per la difesa di pini delAtlantici del 27 novembre scorso.Premetto che non intendo scendere sul terreno delle sterili polemiche, né su questo argomento, né su altri che riguardano il futuro e le prospettive della città. Non ho problemi di confronto con nessuno. E nessuno, per me, rappresenta un nemico.Vi può essere una distanza di impostazione politica e possiamo trovarci anche distanti alle prossime amministrative, come è giusto in democrazia, ma le questioni vanno affrontate senza accanimenti di parte e ...