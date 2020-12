"Non volevi occupare quell'ultimo posto in terapia intensiva", il (Di martedì 8 dicembre 2020) “Non voleva occupare l’ultimo posto in reparto, voleva lasciarlo a qualcuno che avrebbe potuto essere suo figlio o nipote. Cara signora Denise, lei aveva talmente bisogno di ossigeno che voleva essere certa che ne sarebbe rimasto a sufficienza per tutti”: sono queste le parole che si leggono nella “lettre à Denise”, una lettera aperta pubblicata da Le Monde e indirizzata ad un’anziana donna malata di Covid-19 che ha preferito lasciare l’ultimo letto disponibile nella rianimazione dell’ospedale Saint Louis di Parigi a qualcuno più giovane e con più chance di cavarsela di lei. Parole che Denise non potrà leggere perché è deceduta pochi giorni dopo il ricovero, a marzo. A scriverle sono tre medici e una sociologa: Elie Azoulay, capo-reparto di rianimazione all’ospedale Saint Louis di Parigi e fondatore di Famiréa (gruppo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) “Non voleval’in reparto, voleva lasciarlo a qualcuno che avrebbe potuto essere suo figlio o nipote. Cara signora Denise, lei aveva talmente bisogno di ossigeno che voleva essere certa che ne sarebbe rimasto a sufficienza per tutti”: sono queste le parole che si leggono nella “lettre à Denise”, una lettera aperta pubblicata da Le Monde e indirizzata ad un’anziana donna malata di Covid-19 che ha preferito lasciare l’letto disponibile nella rianimazione dell’ospedale Saint Louis di Parigi a qualcuno più giovane e con più chance di cavarsela di lei. Parole che Denise non potrà leggere perché è deceduta pochi giorni dopo il ricovero, a marzo. A scriverle sono tre medici e una sociologa: Elie Azoulay, capo-reparto di rianimazione all’ospedale Saint Louis di Parigi e fondatore di Famiréa (gruppo ...

Su "Le Monde" tre medici e una sociologa scrivono una lettera aperta alla donna, poi deceduta: "Aveva bisogno di ossigeno, ma voleva essere certa che ne sarebbe rimasto a sufficienza per tutti" ...

