Napoli | Maradona sulla pelle di Insigne | Lorenzo si tatua un’immagine particolare di Diego

Lorenzo Insigne e Diego Armando Maradona per sempre. Il capitano del Napoli ha voluto tatuarsi il volto del Pibe de Oro sul polpaccio così da portarlo per tutta la vita con sé. El Diez ha rappresentato davvero tanto per Napoli che ha sofferto a dismisura la scomparsa prematura così come lo stesso Insigne. Il calciatore azzurro dopo la morte dell'argentino ha realizzato due reti degne del nome di Diego: prima la splendida punizione messa a segno contro la Roma e poi il destro a giro perfetto contro il Crotone. Il tattoo è un gesto personale per ringraziare Maradona.

