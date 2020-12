Medico ebreo si trova a curare un paziente neonazista in fin di vita: “Non ho provato compassione per lui in quel momento” (Di martedì 8 dicembre 2020) Un giovane Medico di origine ebrea, un malato in fin di vita con una svastica tatuata sul petto, e la possibilità che il paziente stia soffocando perché contagiato da Coronavirus. La vicenda di cronaca che sembra richiamare il recente film Non odiare con Alessandro Gassman, proviene dalla California e a raccontarla su Twitter è il suo protagonista, Taylor Nichols, Medico del pronto soccorso di un ospedale di Sacramento. “È arrivato con l’ambulanza, col respiro corto e già con la testa nel CPAP. Nonostante quello, continuava a respirare a fatica, appariva malato e terrorizzato. Non ho provato compassione per lui in quel momento”, ha poi spiegato Nichols intervistato dalla CNN. Ovviamente, il primo timore per il piccolo gruppo di medici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Un giovanedi origine ebrea, un malato in fin dicon una svastica tatuata sul petto, e la possibilità che ilstia soffocando perché contagiato da Coronavirus. La vicenda di cronaca che sembra richiamare il recente film Non odiare con Alessandro Gassman, proviene dalla California e a raccontarla su Twitter è il suo protagonista, Taylor Nichols,del pronto soccorso di un ospedale di Sacramento. “È arrivato con l’ambulanza, col respiro corto e già con la testa nel CPAP. Nonostantelo, continuava a respirare a fatica, appariva malato e terrorizzato. Non hoper lui in, ha poi spiegato Nichols intervistato dalla CNN. Ovviamente, il primo timore per il piccolo gruppo di medici ...

Ultime Notizie dalla rete : Medico ebreo Covid, paziente neonazista curato da un medico ebreo: «Per un attimo mi sono chiesto se fosse giusto salvarlo» Leggo.it Covid, i dubbi del medico ebreo al paziente nazista: “Cosa faresti tu?”

Un giovane medico ebreo si ritrova a salvare la vita ad un paziente nazista malato di covid, a svelarlo sono stati i tatuaggi che ricoprivano il suo corpo ...

