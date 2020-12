Maltempo da Nord a Sud: in Veneto chiusa per neve la statale Alemagna (Di martedì 8 dicembre 2020) Festa dell'immacolata all'insegna del Maltempo , il Nord ancora flagellato: in Veneto è stata chiusa per neve la statale Alemagna. E sono oltre 3.000 gli interventi dei vigili del fuoco, 1.400 ... Leggi su leggo (Di martedì 8 dicembre 2020) Festa dell'immacolata all'insegna del, ilancora flagellato: inè stataperla. E sono oltre 3.000 gli interventi dei vigili del fuoco, 1.400 ...

Festa dell'immacolata all'insegna del maltempo, il Nord ancora flagellato: in Veneto è stata chiusa per neve la statale Alemagna. E sono oltre 3.000 gli interventi dei vigili del fuoco, 1.400 soltanto ...

Pioggia, vento e nubifragi su tutto il territorio nazionale. Nel giorno dell'Immacolata un'intensa perturbazione pilotata da un vortice ciclonico in formazione sul Mar Ligure, ha provocato un'intensa ...

