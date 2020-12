Laura Giuliani tra la Juventus e la laurea (Di martedì 8 dicembre 2020) Laura Giuliani, portiere della Juventus Women e della nazionale italiana, ha dimostrato ampiamente di essere una campionessa sia dentro che fuori del campo. L’anno scorso, oltre ai riconoscimenti per le sue prestazioni sul campo, è arrivata anche un’altra soddisfazione: la laurea. In tempo di Covid un solo obiettivo: da Laura a laurea. E così è stato: con una tesi in “Scienze Motorie Curriculum Calcio” dal titolo “La psicologia del portiere”, si è laureata con il massimo dei voti. Di origine meneghina, Laura Giuliani è un esempio per le ragazze della sua età, ma non solo. A braccetto con il suo idolo Gigi Buffon, l’estremo difensore del calcio femminile bianconero è un portiere dalla grande grinta ed umiltà. Ruolo di doppia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 dicembre 2020), portiere dellaWomen e della nazionale italiana, ha dimostrato ampiamente di essere una campionessa sia dentro che fuori del campo. L’anno scorso, oltre ai riconoscimenti per le sue prestazioni sul campo, è arrivata anche un’altra soddisfazione: la. In tempo di Covid un solo obiettivo: da. E così è stato: con una tesi in “Scienze Motorie Curriculum Calcio” dal titolo “La psicologia del portiere”, si èta con il massimo dei voti. Di origine meneghina,è un esempio per le ragazze della sua età, ma non solo. A braccetto con il suo idolo Gigi Buffon, l’estremo difensore del calcio femminile bianconero è un portiere dalla grande grinta ed umiltà. Ruolo di doppia ...

amicus_arcane : This year's IFFHS rankings have been released, and Laura Giuliani is officially one of the top seven goalkeepers in… - breveinutile : ... 3/n Prima dell'udienza, Giuliani e il presidente del Partito Repubblicano del Michigan Laura Cox - entrambi sen… - laura_mcfarley : Giuliani has COVID - AnnaRitaDelBass : @10_Smarti @JuventusFCWomen Il mio piccolo di 5 anni mi fa dopo la partita mamma sono bravissime e bellissime , qu… - mister_ricci : Laura #Giuliani non è stata convocata per #NapoliJuve di domani (ore 14:30, diretta su @JuventusTV) a causa di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Giuliani Laura Giuliani, una numero 1 da record Metropolitan Magazine Moncalieri, dopo 30 anni va in pensione la storica direttrice della biblioteca Arduino

Giuliana Cerrato ha lasciato l'incarico nei giorni scorsi, ricevendo un 'abbraccio virtuale dall'assessore Laura Pompeo: " ...

Juventus Women, Giuliani salta il Napoli: le ultime verso il Lione

Juventus Women, Giuliani salta il Napoli: le ultime verso il Lione. Le condizioni del portiere bianconero verso la sfida di Champions ...

Giuliana Cerrato ha lasciato l'incarico nei giorni scorsi, ricevendo un 'abbraccio virtuale dall'assessore Laura Pompeo: " ...Juventus Women, Giuliani salta il Napoli: le ultime verso il Lione. Le condizioni del portiere bianconero verso la sfida di Champions ...