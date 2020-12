L’appello al Governo per le festività: “Consentire spostamenti tra comuni” (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo la colorazione delle Regioni, a tenere banco è anche la discussione relativa agli spostamenti durante il periodo natalizio. Il Governo, come noto, ha scelto la linea dura e dal 21 dicembre fino al 6 gennaio saranno vietati gli spostamenti tra Regioni (anche se gialle). Una misura alla quale si aggiungerà il divieto di spostamenti da un comune all’altro nei giorni di festa. Giuseppe Conte sembra reggere per il momento, ma le pressioni aumentano e molti stanno chiedendo al Premier di rivedere almeno quest’ultima misura. Al coro si è aggiunto quest’oggi Michele De Pascale, presidente dell’Unione delle Province. “La nostra proposta è di una correzione alle ultime disposizioni sul Natale: concedere la possibilità di spostamenti tra Comuni all’interno della stessa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo la colorazione delle Regioni, a tenere banco è anche la discussione relativa aglidurante il periodo natalizio. Il, come noto, ha scelto la linea dura e dal 21 dicembre fino al 6 gennaio saranno vietati glitra Regioni (anche se gialle). Una misura alla quale si aggiungerà il divieto dida un comune all’altro nei giorni di festa. Giuseppe Conte sembra reggere per il momento, ma le pressioni aumentano e molti stanno chiedendo al Premier di rivedere almeno quest’ultima misura. Al coro si è aggiunto quest’oggi Michele De Pascale, presidente dell’Unione delle Province. “La nostra proposta è di una correzione alle ultime disposizioni sul Natale: concedere la possibilità ditra Comuni all’interno della stessa ...

