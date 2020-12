Inter-Shakhtar Donetsk, Conte: “Deprimente sentir parlare di biscotti, non è torneo da bar” (Di martedì 8 dicembre 2020) “Una settimana fa prima del Borussia si diceva che eravamo morti, ora abbiamo visto uno spiraglio di luce. Proviamo a vincere, per il resto non sono per nulla preoccupato, stiamo parlando di Champions League e di grandi club. Non è un torneo da bar, mi auguro che nessuno a livello di media possa cavalcare queste situazioni. E’ deprimente per chi fa questo lavoro sentir parlare di biscotti”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter Antonio Conte alla vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk che, in caso di vittoria, potrebbe comunque essere vano per la conquista degli ottavi qualora Real Madrid e Borussia Monchengladbach dovessero pareggiare. E sui temi prettamente di campo: “Shakhtar buonissima squadra allenata da un ottimo allenatore. ... Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) “Una settimana fa prima del Borussia si diceva che eravamo morti, ora abbiamo visto uno spiraglio di luce. Proviamo a vincere, per il resto non sono per nulla preoccupato, stiamo parlando di Champions League e di grandi club. Non è unda bar, mi auguro che nessuno a livello di media possa cavalcare queste situazioni. E’ deprimente per chi fa questo lavorodi”. Lo ha detto l’allenatore dell’Antonioalla vigilia del match contro loche, in caso di vittoria, potrebbe comunque essere vano per la conquista degli ottavi qualora Real Madrid e Borussia Monchengladbach dovessero pareggiare. E sui temi prettamente di campo: “buonissima squadra allenata da un ottimo allenatore. ...

