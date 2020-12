Infortunio Vidal: la decisione di Conte per Inter Shakhtar (Di martedì 8 dicembre 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato delle condizioni fisiche di Arturo Vidal: il cileno sarà assente in Champions League Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato delle condizioni fisiche di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno sarà assente in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI ANTONIO Conte «Arturo non è disponibile, rischiarlo vorrebbe dire allungare il tempo dell’Infortunio e non ce lo possiamo permettere. Senza di lui però abbiamo vinto in Germania, perciò anche stavolta giocheremo da grande squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Antonio, allenatore dell’, ha parlato delle condizioni fisiche di Arturo: il cileno sarà assente in Champions League Antonio, allenatore dell’, ha parlato delle condizioni fisiche di Arturo. Il centrocampista cileno sarà assente in Champions League contro loDonetsk. LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI ANTONIO«Arturo non è disponibile, rischiarlo vorrebbe dire allungare il tempo dell’e non ce lo possiamo permettere. Senza di lui però abbiamo vinto in Germania, perciò anche stavolta giocheremo da grande squadra». Leggi su Calcionews24.com

