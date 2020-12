Immacolata, Papa Francesco a sorpresa a Piazza di Spagna per pregare (Di martedì 8 dicembre 2020) Papa Francesco questa mattina, intorno alle sette del mattino, si è recato a Piazza di Spagna per pregare nel giorno dell'Immacolata Concezione. Ogni 8 dicembre il pontefice si reca a rendere omaggio ... Leggi su leggo (Di martedì 8 dicembre 2020)questa mattina, intorno alle sette del mattino, si è recato adipernel giorno dell'Concezione. Ogni 8 dicembre il pontefice si reca a rendere omaggio ...

MLFranciolini : RT @romatoday: Papa Francesco a sorpresa in piazza di Spagna: omaggio all'Immacolata Concezione sotto la pioggia - romatoday : Papa Francesco a sorpresa in piazza di Spagna: omaggio all'Immacolata Concezione sotto la pioggia… - luca_collodi : Festa #Immacolata il #Papa stamani alle 7 in piazza di Spagna a #Roma Preghiera sotto la pioggia con i… - nip216_ : RT @Don_Lazzara: #Immacolata: Papa Francesco, questa mattina poco prima delle sette ha raggiunto piazza di Spagna dove ha compiuto una preg… - albertocaldana : Immacolata, Grasso: “Il Papa affiderà il mondo sofferente nelle mani di Maria” - Vatican News -