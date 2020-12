Il cashback parte oggi ma l'app IO non va (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Codacons annuncia un esposto alla Procura della Repubblica e una diffida al Governo affinché sospenda con effetto immediato il programma cashback Leggi su today (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Codacons annuncia un esposto alla Procura della Repubblica e una diffida al Governo affinché sospenda con effetto immediato il programma

carlaruocco1 : DOMANI PARTE IL #CASHBACK PER I RIMBORSI SUI NOSTRI ACQUISTI Chi effettuerà almeno 10 pagamenti elettronici in que… - mante : Il successo del cashback, nella sua unica applicazione pratica possibile da noi (un gran casino di incapacità tecno… - Mov5Stelle : CASHBACK DI NATALE, SUPERATI I 6 MILIONI DI DOWNLOAD PER L'APP IO Domani parte il #cashback di Natale. Per usufrui… - fanpage : Parte oggi il #cashback, ma l'app Io è ancora intasata #8dicembre - luigimuzii : @AlessaV81 @ilpost @IOitaliait Per la verità, sarei portato a pensare che parte dei problemi arrivi anche dai gesto… -