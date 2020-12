Eav, non basta la “mano di D10s”: la stazione è già allagata (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non basta la “mano di D10s” per l’Ente Autonomo Volturno: la stazione della Cumana, appena dedicata al campione argentino, è già allagata. Scoppia l’ira dei pendolari: “L’importante era chiamarla Maradona…”. La nuova fermata della ferrovia flegrea Mostra-Maradona, inaugurata in pompa magna solo lo scorso sabato, si sgretola alla prima – vera – ondata di maltempo sul capoluogo di Regione. Scatenando la rabbia degli utenti che stremati continuano a sperare una degna mobilità. “Ogni volta che piove – spiega un cittadino al consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli – la stazione della Cumana ‘Mostra’, ora intitolata a Maradona, si allaga”. Una scena, a detta dei pendolari, che si ripete da oltre 20 anni. Tutte le volte che sulla città si abbatte ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nonladiper l’Ente Autonomo Volturno: ladella Cumana, appena dedicata al campione argentino, è già. Scoppia l’ira dei pendolari: “L’importante era chiamarla Maradona…”. La nuova fermata della ferrovia flegrea Mostra-Maradona, inaugurata in pompa magna solo lo scorso sabato, si sgretola alla prima – vera – ondata di maltempo sul capoluogo di Regione. Scatenando la rabbia degli utenti che stremati continuano a sperare una degna mobilità. “Ogni volta che piove – spiega un cittadino al consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli – ladella Cumana ‘Mostra’, ora intitolata a Maradona, si allaga”. Una scena, a detta dei pendolari, che si ripete da oltre 20 anni. Tutte le volte che sulla città si abbatte ...

Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav che si è occupata della "Mostra Maradona", ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Io credo che evidentemente un iniziativa del genere si sentiva ...

